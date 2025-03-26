Зануртесь у казковий світ: топ захоплюючих фентезі

На хвилі прем’єри нової "Білосніжки" багато хто захоче пригадати культові екранізації казок, сповнених магії та дивовижних пригод. Світ фентезі величезний, а вибір цікавих стрічок справді вражає.

РБК пропонує кілька яскравих фільмів, які захоплюють з перших хвилин. Вони точно стануть чудовим завершенням вечора.

"Білосніжка" Свіжа адаптація всесвітньо відомої казки викликала неоднозначні відгуки: хтось у захваті, а хтось налаштований критично. Проте цей фільм точно вартий перегляду, адже він пропонує новий погляд на знайому історію та її головну героїню.

"Чародійка" Цей музичний фільм із Аріаною Гранде в головній ролі став справжньою подією та навіть отримав номінацію на "Оскар". У центрі сюжету – класичне протистояння добра і зла, яке набуває несподіваних поворотів.

"Чаклунка" (Маліфісента) Анджеліна Джолі вразила глядачів перевтіленням у могутню чаклунку. Але чи справді її героїня така зла, як здається? Цей фільм не лише зачаровує сюжетом, а й захоплює візуальною красою.

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"Аліса в Країні Чудес" Тім Бертон створив унікальний світ, де Джонні Депп у ролі Капелюшника став справжньою зіркою. Незважаючи на те, що фільм вийшов ще у 2010 році, він і досі вражає своїми спецефектами та атмосферою.

"Дім дивних дітей міс Сапсан" Ця картина з Євою Грін стала справжньою знахідкою для шанувальників "Гаррі Поттера". Тут магія не просто існує, а ретельно охороняється, відкриваючи перед глядачами новий, захопливий світ.

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