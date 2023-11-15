Підготуйте гортензію правильно до зими зараз, щоб вона зацвіла навесні

Гортензії – це красиві квіти, які можуть додати яскравих фарб у ваш сад. Однак вони також можуть бути чутливими до холоду, тому важливо належним чином підготувати їх до зими.

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Порадами, як підготувати гортензії до зимівлі поділилася садівниця й експертка Лоррейн Баллато у своєму блозі. Вона каже, що у листопаді до перших морозів треба належним чином підготувати клумби з гортензіями, аби вони вдало перезимували й навесні почали випускати листки та квітнути.

"Якщо грунт повністю промерзне, то і гілки, і квітучі бруньки гортензії можуть повністю засохнути, оскільки коріння не мають доступу до води, а значить, рослина навряд чи зацвіте в наступному році або навіть може загинути в холодну погоду", – додала Лоррейн Баллато.

Експертка каже, що гортензії можуть загинути взимку, якщо ґрунт повністю промерзне. Це може призвести до того, що коріння рослини не зможуть отримати воду, а значить, гілки та квітучі бруньки також засохнуть.

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Щоб захистити свої гортензії, ви можете виконати наступні кроки:

Якщо ви можете, пересадіть свою гортензію в місце, де вона буде менше піддаватися впливу вітру та холоду. Однак пам’ятайте, що рослинам знадобиться принаймні шість тижнів, щоб відновити своє коріння.

Висадіть інші рослини біля гортензій, щоб надати їм захисне покриття. Наприклад, можна висадити поруч азалію, рододендрон або хвойне дерево. Це допоможе запобігти тому, що холодний вітер і сніг пошкодять рослини.

Також варто прибрати від гортензій опале листя, яке може сприяти поширенню грибкових захворювань.

Під кущі гортензій варто додати мульчу. Мульчування, метод садівництва з використанням такого матеріалу, як компост, палиця або кора для покриття верхньої частини ґрунту, допоможе зберегти вологу та запобігти висиханню рослини під час теплих періодів, які, ймовірно, будуть.

Найефективніший спосіб захистити гортензії взимку – це використання кущового покриття. Кущове покриття може не тільки утеплити рослину під час холодної погоди, але й надійно захистити її від льоду та снігу.

Важливо дочекатися, поки все листя не опаде з рослини гортензії, перш ніж вкривати їх, оскільки це означає, що квітка повністю перебуває в стані спокою та зимової сплячки.

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Найпопулярніші покриття для кущів для гортензій – зроблені своїми руками. Це можуть бути рами з дерев’яних піддонів, які треба обтягнути мішковиною. Вони утримають більшу частину льоду чи снігу від рослин.

Лотарингія Баллато рекомендує почати вкривати гортензії, як тільки вони перейдуть у стан спокою, але придбати укриття для кущів слід якомога раніше.

Підготовка гортензій до зими може зайняти деякий час, але це того варте, щоб захистити ваші улюблені квіти. Виконуючи ці прості кроки, ви можете допомогти своїм гортензіям пережити зиму і знову розцвісти навесні.

Раніше ми повідомляли, чи треба поливати гортензії восени, та як змайструвати для них "захисну клітку".

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