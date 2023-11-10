Догляд за гортензією восени: як правильно підготувати кущі до зимівлі

З настанням холодів всі ваші садові рослини потребують особливого догляду. Ми розповімо, що робити з гортензією восени і як допомогти їй благополучно перезимувати.

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Порадами поділилися експерти з видання "Флористікс". Зазначається, що восени проводиться обрізка рослин. Це треба робити в кілька етапів.

У середині вересня зазвичай обрізають все нижнє листя до середини куща (верхні не чіпають). Це прискорить процес здеревіння пагонів. Через 3-4 тижні у жовтні, не чекаючи сильних нічних заморозків, крупнолисту гортензію починають поступово утеплювати.

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У листопаді за умов відсутності нічних заморозків чагарник підгодовують фосфорно-калійним добривом: на 1 кв.м ґрунту вносять 40-60 г суперфосфату та 30 г калійної солі або 25 г сірчанокислого калію.

Обробка від хвороб і шкідників

Восени також рекомендується обробити кущі проти хвороб і шкідників, які могли влаштуватися на зимівлю в корі або в грунті ствола. Після листопада гортензії обприскують 3% бордоською рідиною.

Укриття

Але найважливішою процедурою, що здійснюється восени, є ретельна підготовка чагарника до зими. Це особливо актуально для гортензії крупнолистої (макрофіли).

Крупнолиста гортензія потребує найбільш ретельної підготовки до зими та надійного укриття, оскільки більше інших видів боїться морозів. Річ у тому, що ця примхлива красуня цвіте на втечах минулого року. І якщо восени на них підмерзнуть квіткові бруньки, то наступного року не буде квіток.

Не чекаючи сильних нічних заморозків, крупнолисту гортензію починають поступово утеплювати. Ця рослина не боїться випрівання, тому краще вкрити його заздалегідь, ніж запізнитися.

Підготовка до зими деревоподібної гортензії

Більшість сортів цього різновиду невибагливі, тому не потребують укриття на зиму. А великоквіткові форми вимагають легкого підгортання. Це допомагає захистити кореневу систему від холоду.

Раніше ми повідомляли, чи треба поливати гортензії восени, та як змайструвати для них "захисну клітку".

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