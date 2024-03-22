Підтримують роботу серця та судин: які жирні продукти не можна виключати зі свого раціону
Здоров'я серцево-судинної системи – це основа нашого самопочуття. На щастя, ми можемо впливати на його стан за допомогою правильного харчування.
Група канадських вчених проаналізувала дані про стан здоров'я понад 245 000 людей з 80 країн світу. Їх метою було виявити продукти, які позитивно впливають на серце та судини. Про це пише Радіотрек.
Результати:
Дослідження показало, що для підтримки здоров'я серцево-судинної системи рекомендується включати до раціону три групи продуктів:
- Жирна риба: лосось, тунець, оселедець, скумбрія – джерела омега-3 жирних кислот, які борються з запаленнями та знижують рівень холестерину.
- Свіже м'ясо: індичка, курка, яловичина (нежирні сорти) – постачають білок, необхідний для будови та підтримки м'язів, в тому числі серцевого.
- Жирні молочні продукти: сир, вершкове масло, йогурт – містять вітаміни групи B, кальцій, калій та інші корисні речовини, які зміцнюють серцевий м'яз та регулюють артеріальний тиск.
Важливо:
- Вживати ці продукти помірно, 2-3 порції на тиждень.
- Збалансувати раціон свіжими овочами, фруктами та цільнозерновими продуктами.
- Обмежити споживання цукру, солі та транс-жирів.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви можете значно поліпшити здоров'я серця та судин.
Пам'ятайте:
- Це дослідження дає загальні рекомендації.
- Для отримання персоналізованих порад щодо харчування рекомендується проконсультуватися з лікарем або дієтологом.
Нагадаємо, ми вже писали,чому варто включити до свого раціону мед з корицею.
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