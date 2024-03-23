Під собором у Тернопільській області знайшли значну кількість людських кісток (фото)

Під Свято-Миколаївським собором у Кременці виявлено жахливі свідчення мародерства: розбиті труни, гори одягу та розкидані кістки заможних жителів 17-18 століть. Про це Суспільному розповів директор Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

Відео дня

За словами Ільчишина, собор протягом майже 200 років був у користуванні представників московського патріархату. Лише у листопаді минулого року його передали заповіднику, пише Суспільне.

Також читайте: У Польщі виявили рідкісну середньовічну петлю для ременя у формі людини (фото)

"Це жахлива сцена мародерства. Тут діставали кістки з гробів, одяг скидали на одну купу, інші речі на другу, шукаючи цінні предмети. З дитячих поховань здерті навіть натрунні хрести, які могли бути з дорогоцінних металів", - описує жахливі знахідки Ільчишин.

Він також зазначає, що попередні власники собору, ймовірно, порушили законодавство України, адже після виявлення таких поховань, не звертаючись до органів охорони культурної спадщини, вони просто замурували вентиляційний хід, який веде до крипти.

"Є згадки, що в 90-х роках під час ремонтних робіт сюди потрапили представники московського патріархату, але з'ясувавши, що це католицькі поховання, закрили справу. Але згідно з українським законодавством, після виявлення кісток, якщо це не кримінальна справа, викликаються археологи, які досліджують та перепоховують останки. Тут же нічого не робилося", - наголошує Ільчишин.

Дослідники планують зафіксувати всі пошкодження, звернутися до поліції та шукати фінансування й археологів для дослідження знайденого.

"Ці останки треба буде перепоховати, звершити чин поховання, тому що померлі, їхні останки повинні бути поховані, віддані землі і спочивати з миром", - говорить отець В'ячеслав Савельєв, настоятель храму.

Ірина Скакальська, докторка історичних наук, зазначає, що відкриття крипти з похованнями дає цінну інформацію про малодосліджений період історії францисканського монастиря, який будував цей храм.

"Знайдення нових артефактів доповнить історію францисканського монастиря. Цей період є малодослідженим, тому це дуже важливо", - підкреслює Скакальська.

Нагадаємо, у Швеції знайшли скарбницю з понад 30 000 унікальних артефактів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!