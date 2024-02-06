Чому Японія славиться довгожителями: секретне правило, яке працює на всі сто

Японія посідає одне з перших місць у світі за тривалістю життя. Вчені давно намагаються розгадати секрети здоров'я японців, і один із них може бути пов'язаний з їхніми харчовими звичками. Правильне харчування протягом значно подовжує їм життя. Про це пише Радіотрек.

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Правило 80%:

За сніданком, обідом та вечерею японці не переїдають. Вони керуються правилом "хара хачі бу", що означає "їсти, поки шлунок не наповниться на 80%". Залишаючись трохи голодними після трапези, вони відчувають ситість пізніше.

Чому це корисно?

Фахівці вважають, що принцип 80% допомагає продовжити життя та зміцнити здоров'я. Переїдання може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем зі здоров'ям. Це особливо актуально для людей похилого віку, у яких метаболізм сповільнюється.

Переваги 80%-го харчування:

Зниження ризику хронічних захворювань: Ожиріння, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет.

Підтримка здорової ваги: Полегшує контроль над вагою.

Збільшення енергії: Відчуття легкості та бадьорості.

Покращення травлення: Зменшує навантаження на травну систему.

Підвищення когнітивних функцій:Покращує пам'ять, концентрацію уваги.

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Як впровадити правило 80%:

Їжте повільно: Це допоможе вам відчути ситість до переїдання.

Зосередьтеся на свідомому харчуванні: Смакуйте їжу, не відволікаючись на телефон або телевізор.

Використовуйте менші тарілки: Це допоможе вам контролювати порції.

Слухайте своє тіло: Зупиніться, коли відчуєте ситість.

Не їжте перед сном: Дайте вашому організму час перетравити їжу.

Правило 80% - це не просто дієта, а стиль життя, який може допомогти вам жити довше, здоровіше і щасливіше.

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