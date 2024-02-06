Чому Японія славиться довгожителями: секретне правило, яке працює на всі сто
Японія посідає одне з перших місць у світі за тривалістю життя. Вчені давно намагаються розгадати секрети здоров'я японців, і один із них може бути пов'язаний з їхніми харчовими звичками. Правильне харчування протягом значно подовжує їм життя. Про це пише Радіотрек.
Правило 80%:
За сніданком, обідом та вечерею японці не переїдають. Вони керуються правилом "хара хачі бу", що означає "їсти, поки шлунок не наповниться на 80%". Залишаючись трохи голодними після трапези, вони відчувають ситість пізніше.
Чому це корисно?
Фахівці вважають, що принцип 80% допомагає продовжити життя та зміцнити здоров'я. Переїдання може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем зі здоров'ям. Це особливо актуально для людей похилого віку, у яких метаболізм сповільнюється.
Переваги 80%-го харчування:
- Зниження ризику хронічних захворювань: Ожиріння, серцево-судинні захворювання, цукровий діабет.
- Підтримка здорової ваги: Полегшує контроль над вагою.
- Збільшення енергії: Відчуття легкості та бадьорості.
- Покращення травлення: Зменшує навантаження на травну систему.
- Підвищення когнітивних функцій:Покращує пам'ять, концентрацію уваги.
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Як впровадити правило 80%:
- Їжте повільно: Це допоможе вам відчути ситість до переїдання.
- Зосередьтеся на свідомому харчуванні: Смакуйте їжу, не відволікаючись на телефон або телевізор.
- Використовуйте менші тарілки: Це допоможе вам контролювати порції.
- Слухайте своє тіло: Зупиніться, коли відчуєте ситість.
- Не їжте перед сном: Дайте вашому організму час перетравити їжу.
Правило 80% - це не просто дієта, а стиль життя, який може допомогти вам жити довше, здоровіше і щасливіше.
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