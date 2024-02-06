Чому ви маєте частіше їсти корінь петрушки: фахівці назвали переваги для здоров'я

Хоча корінь петрушки схожий на моркву або пастернак, його смак та корисні властивості роблять його унікальним. Цей овоч не варто плутати з зеленою петрушкою, адже він вирощується заради товстого бульбоподібного кореня.

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Спробуйте додати корінь петрушки до вашого раціону і відчуйте його корисні властивості, пише Healthline. Корінь петрушки не рекомендується вживати вагітним жінкам та людям з каменями в нирках.

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Чим корисний корінь петрушки?

Багатий на поживні речовини: містить вітаміни C, B9, калій, магній, цинк, фосфор, залізо.

містить вітаміни C, B9, калій, магній, цинк, фосфор, залізо. Містить потужні антиоксиданти: бореться з вільними радикалами, що уповільнює старіння та знижує ризик хронічних захворювань.

Має протизапальну дію: може допомогти при артриті, подагрі та інших запальних захворюваннях.

може допомогти при артриті, подагрі та інших запальних захворюваннях. Прискорює детоксикацію: допомагає печінці виводити з організму токсини.

допомагає печінці виводити з організму токсини. Підвищує імунітет: завдяки вітаміну C та клітковині.

завдяки вітаміну C та клітковині. Може мати протиракові властивості: дослідження показали, що корінь петрушки може допомогти у боротьбі з деякими видами раку.

Як додати корінь петрушки до раціону?

Їжте його сирим: наріжте паличками та їжте з соусом або просто так.

Додавайте до салатів: подрібніть корінь петрушки та посипте ним салат.

подрібніть корінь петрушки та посипте ним салат. Готуйте на пару, смажте або пасеруйте: корінь петрушки добре поєднується з іншими коренеплодами, його можна запекти або додати до овочевого асорті.

корінь петрушки добре поєднується з іншими коренеплодами, його можна запекти або додати до овочевого асорті. Приготуйте пюре: з вареного кореня петрушки можна зробити пюре, яке використовується як основа для м'ясної печені або овочевої випічки.

з вареного кореня петрушки можна зробити пюре, яке використовується як основа для м'ясної печені або овочевої випічки. Додайте до супів і рагу: подрібнений корінь петрушки додасть аромату та поживних речовин вашим супам і рагу.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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