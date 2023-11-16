Чому у вази для квітів потрібно класти шматочок цукру: секрети флористів

Квіти – це прекрасний спосіб прикрасити свій дім, але вони потребують особливого догляду, щоб залишатися свіжими та красивими. Флористи рекомендують використовувати цукор, щоб продовжити життя зрізаних квітів.

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Цукор – це природний поживний елемент, який забезпечує квіти енергією, необхідною їм для росту та розвитку. Він також допомагає покращити водопоглинання стебла, що також може сприяти продовженню життя квітів.

Щоб використовувати цукор для догляду за зрізаними квітами, просто додайте одну-дві чайні ложки цукру в воду у вазі. Цукор можна використовувати для будь-яких видів зрізаних квітів, але він особливо ефективний для квітів з коротким терміном зберігання, таких як троянди та гвоздики.

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Ось кілька інших порад щодо догляду за зрізаними квітами:

Обрізайте стебла квітів під кутом, щоб покращити водопоглинання.

Змінюйте воду в вазі щодня або два дні.

Тримайте квіти подалі від прямих сонячних променів і тепла.

Використовуючи ці прості поради, ви можете насолоджуватися красою своїх зрізаних квітів довше.

Пропонуємо ще кілька інших природних порад щодо догляду за зрізаними квітами:

У воду, в якій стоять зрізані квіти, можна додати столову ложку білого оцту, щоб зберегти її чистою та запобігти росту бактерій. Або додайте в воду столову ложку цукрової пудри, щоб додатково підживити квіти. А ще кілька кубиків льоду можуть продовжити термін зберігання квітів.

Ви можете експериментувати з різними природними продуктами, щоб знайти те, що найкраще підходить для ваших квітів.

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