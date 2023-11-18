Чому в холодну пору року краще не їсти сирі фрукти та овочі: ви будете здивовані

Фахівці вважають, що важливо адаптувати своє харчування до осінніх та зимових умов. За висновками біологів, потреби організму змінюються восени та взимку, включаючи харчування. Деякі продукти слід виключити з раціону, оскільки вони можуть бути шкідливими для здоров'я.

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Про це пише ukr.media.

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Це стосується сирих овочів і фруктів, які експерти рекомендують піддавати тепловій обробці. Цей підхід поліпшує процес травлення та робить продукти менш шкідливими. Сирі овочі та фрукти містять речовини, які можуть призводити до запалення в кишечнику. Проблеми з травною системою можуть негативно впливати на імунітет. Біологи рекомендують включати до раціону ферментовані або термічно оброблені рослинні продукти.

Також, експерти висловлюють попередження щодо холодних продуктів та напоїв, а також фруктових чи овочевих соків з магазину, оскільки вони часто містять велику кількість цукру та барвників. Цукор і барвники можуть впливати на функції імунної системи, викликаючи її послаблення.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти варто з'їсти, перш ніж пити алкоголь, щоб захистити шлунок.

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