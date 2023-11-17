Які продукти варто з'їсти, перш ніж пити алкоголь, щоб захистити шлунок

Споживання певних продуктів перед вживанням алкоголю може виявити позитивний вплив на ваше загальне самопочуття та сприяти мінімізації наслідків вживання алкоголю великих кількостей.

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Вибір правильних продуктів перед вживанням алкоголю може суттєво вплинути на те, як організм обробляє та реагує на алкоголь. Додавши ці продукти до їжі перед вживанням алкоголю, ви можете сповільнити його всмоктування, покращити функцію печінки та підтримувати стабільний рівень енергії, пише ТСН.

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Яйця: Почніть з яєць, оскільки вони є відмінним джерелом білка. Білкова їжа допомагає відчути ситість, уповільнює всмоктування алкоголю та зменшує ймовірність нічних перекусів. Яйця забезпечують стале постачання енергії, що полегшує подолання наслідків вживання алкоголю. Вівсяні пластівці: Цей продукт має високий вміст клітковини та білка. Клітковина сповільнює всмоктування алкоголю та забезпечує поступове вивільнення енергії. Крім того, вівсяні пластівці поліпшують функцію печінки, сприяючи процесу детоксикації. Грецький йогурт: Споживання грецького йогурту перед вживанням алкоголю може бути корисним. Цей продукт багатий білками, вуглеводами та корисними жирами, що допомагає насититися, уповільнюючи всмоктування алкоголю та забезпечуючи стійку енергію. Авокадо: Високий вміст мононенасичених жирів і калію в авокадо може полегшити вплив алкоголю. Мононенасичені жири уповільнюють всмоктування алкоголю, а калій допомагає збалансувати електроліти в організмі, підтримуючи гідратацію та мінімізуючи симптоми похмілля. Горіхи й насіння: Горіхи та насіння наповнені поживними речовинами, які протидіють негативному впливу алкоголю. Клітковина, білок, магній, калій і кальцій спільно підтримують функції організму, такі як гідратація, нервова функція та здоров'я кісток. Батат (солодка картопля): Солодка картопля, завдяки своєму вмісту складних вуглеводів, допомагає регулювати рівень цукру в крові. Цей продукт може підтримати стійку енергію протягом вечора та мінімізувати відчуття втоми під час вживання алкоголю. Лосось: Лосось містить омега-3 жирні кислоти, які сприяють зменшенню запалення та підтримують функцію мозку. Цей продукт може бути корисним для зменшення негативних впливів алкоголю на організм.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, скільки місяців потрібно не пити алкоголь, щоб відновити завдані ним пошкодження мозку.

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