Чому сирники розповзаються під час приготування та як цього уникнути: поради господинь
Всім відомо, що сирники – це не лише смачна, але й проста у приготуванні страва. Проте, деякі нюанси можуть вплинути на результат: сирники можуть розповзатися на сковороді, бути жорсткими або несмачними.
Українська кулінарна блогерка з YouTube-каналу "Ситий стіл – їжа та рецепти" ділиться секретом ідеальних сирників: не додавайте соду!
На думку блогерки, сода, яка часто використовується в рецептах сирників, може призвести до їх розповзання та неприємного темного кольору.
Чому?
- При нагріванні сода вступає в реакцію з кислим середовищем сиру, що призводить до виділення вуглекислого газу.
- Цей газ розпушує сирники, але й робить їх структуру пухкою й нестійкою.
- В результаті сирники можуть втрачати форму під час смаження.
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Альтернатива соді:
- Замість соди блогерка рекомендує додати до сиру 2 столові ложки рисового борошна.
- Рисове борошно має нейтральний смак і не вступає в хімічні реакції.
- Завдяки цьому сирники стануть щільнішими, збережуть форму й отримають приємну текстуру, схожу на чизкейк.
Додаткові поради:
- Використовуйте якісний сир з жирністю 5-9%.
- Ретельно вимішайте тісто, щоб воно стало однорідним.
- Не забивайте тісто борошном, інакше сирники вийдуть жорсткими.
- Смажте сирники на невеликому вогні на сковороді з антипригарним покриттям.
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