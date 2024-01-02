Чому собак не варто годувати сирою їжею: несподіване пояснення

Дослідники з Університету Манчестера виявили, що годування собак сирим м’ясом може призвести до поширення резистентних бактерій, таких як кишкова паличка (E. coli), які можуть передаватися від собак до людей.

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Дослідники перевірили зразки калу понад 600 здорових домашніх собак і виявили, що собаки, яких годували сирим м’ясом, були більш схильні виділяти E. coli, стійку до фторхінолонів (FQ-R). FQ-R E. coli – це небезпечний штам бактерій, який може викликати діарею, інфекції сечовивідних шляхів та інші захворювання у людей, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі One Health.

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Автори дослідження вважають, що сире м’ясо може бути заражене FQ-R E. coli, оскільки воно часто виробляється з м’яса тварин, вирощених на фермах, де використовуються антибіотики. Антибіотики можуть сприяти розвитку стійкості до антибіотиків, оскільки вони знищують чутливі бактерії, залишаючи стійкі штами, які можуть розмножуватися.

Дослідники рекомендують власникам собак, які годують своїх вихованців сирим м’ясом, розглянути можливість переходу на приготовлену їжу або пошук якісного сирого м’яса, яке можна приготувати. Вони також рекомендують власникам собак дотримуватися належної гігієни рук, щоб зменшити ризик поширення FQ-R E. coli.

“Це дослідження дає важливий сигнал про те, що годування собак сирим м’ясом може мати потенційні ризики для здоров’я як людей, так і собак", – сказав автор дослідження доктор Джордан Сілі.

Науковці рекомендують власникам собак розглянути інші варіанти харчування, щоб зменшити ризик виникнення резистентності до антибіотиків.

Раніше науковці сказали, що станеться із собаками, якщо зникнуть люди.

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