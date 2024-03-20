Чому ґудзики на чоловічому та жіночому одязі розташовані на різних боках: наукова теорія

Зазвичай чоловічий одяг від жіночого відрізняється не лише методикою пошиття та за фасоном, але й тим, з якого боку на сорочці чи куртці пришиті ґудзики.

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На одязі чоловіків вони розташовані праворуч, тоді як у жінок вони застібаються ліворуч. Це давня традиція, яка триває десятиліттями й залишається таємницею для багатьох. Але чому так відбулося, розбиралося видання IFLScience.

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На перший погляд, це може здатися дещо дивним, особливо враховуючи, що правші становлять більшість населення. Однак існують кілька теорій, які пояснюють цю різницю у розташуванні ґудзиків.

Одна з найбільш поширених теорій вказує на те, що це може мати військове коріння. Згідно з цією теорією, чоловіки мали ґудзики з правого боку через те, що, будучи правшами, вони зазвичай мали зброю (зокрема, меч) зліва. Таке розташування ґудзиків дозволяло легше застібати верхній одяг, не перешкоджаючи вихопленню зброї.

Теорія, яку підтримують деякі історики, стверджує, що жіночі сукні традиційно застібалися ліворуч для того, щоб зліва була можливість застебнути їхній одяг комусь іншому. У той час, коли ґудзики були винайдені, вони були дорогим предметом, тому заможні жінки мали помічників, які застібали їхні сукні. Це полегшувало процес застібання.

Ще одна теорія вказує на те, що розташування ґудзиків на жіночому одязі ліворуч було пов'язане з їхнім активним способом життя. Заможні жінки того часу часто їздили верхи на конях, і застібання ґудзиків зліва запобігало проникненню холодного повітря всередину сукні.

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Однак існує також версія, що ці різниці у розташуванні ґудзиків є лише пережитком минулих епох, які залишилися стандартом навіть після того, як їх практичне значення втратилося.

Попри всі ці теорії, розташування ґудзиків на чоловічому та жіночому одязі залишається однією з найбільш відомих та загадкових різниць в стилі одягу. І, схоже, ця традиція залишиться з нами ще довгий час.

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