Для чого насправді маленька кишеня на передній частині ваших джинсів

На усіх джинсах понад правою передньою кишенею пришита "п'ята" невеличка кишенька. Виявляється, її історія сягає 150 років, і спочатку вона використовувалася не для монет чи квитків на метро.

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Перша кишеня з'явилася на моделі Levi's 501 у 1873 році. Її винахід приписують Леваю Страуссу, а її первісне призначення - безпечне зберігання кишенькових годинників у ковбоїв, які більшу частину часу проводили в сідлі, пише santeplusmag.com.

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Згодом кишенька використовувалася для різних цілей:

Ковбої зберігали там капсулі - мініатюрні металеві циліндри для займання порохового заряду у вогнепальній зброї.

Робітники використовували її для зберігання цвяхів чи інших дрібних деталей.

Під час золотої лихоманки в ній ховали маленькі золоті самородки.

Вона також використовувалась для зберігання монет, запальничок та інших дрібниць.

Сьогодні кишенька на джинсах - це скоріше історичний артефакт, аніж практичний елемент. Її зберегли, адже вона стала невіднятною частиною дизайну джинсів та символом їх багатої історії.

Цікаві факти:

Невелику кишеньку на джинсах іноді називають "п'ятою кишенею", але насправді це не так. "П'ятою кишенею" є задня ліва кишеня, яка з'явилася на джинсах Levi's у 1901 році.

Існує легенда, що американський підприємець Джордж Грант Блейсделл побудував одну із реклам запальничок Zippo на цій кишеньці. Нібито він запустив у 1930-ті роки кампанію зі слоганом "Запальничка! Ось що завжди потрібно людині, яким би не було її матеріальне становище!" і просував, що її можна зберігати саме в цій кишеньці.

Маленька кишеня на джинсах - це цікавий елемент, який нагадує нам про багату історію цього легендарного одягу.

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