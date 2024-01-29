Чому ніколи не можна використовувати мокру рукавицю для духовки

Діставати деко з духовки без рукавиць – справжня проблема. Адже є ризик отримати сильні опіки рук та пальців.

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Ось чому ми маємо рукавиці для духовки, ізольовані тканинні рушники або силіконові покриття для рук, які дозволяють захистити руки від високих температур. Але видання Mental Floss застерігає, що у жодному разі не можна використовувати мокрі рукавиці.

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Традиційні рукавиці з тканини працюють шляхом вставлення шару термостійкого матеріалу всередину. Якщо тканина стає вологою або ви кладете мокрі руки всередину рукавиці, ефективність теплового бар’єру різко знижується. Це тому, що вода проводить тепло. Ця теплопровідність у 25 разів перевищує теплопровідність повітря.

У серії експериментів, проведених на кафедрі дизайну, житла та мерчандайзингу Університету штату Оклахома, дослідники виявили, що носіння мокрої рукавиці, яка була піддана впливу 177 градусів за Цельсієм або вище, може спричинити опік третього ступеня всього за одну секунду.

Науковці виявили ще один недолік тканинних рукавиць – шви. У рукавиці, коли пальці притискаються до гарячої поверхні, тепло передається швидше біля зшитої частини рукавиці.

Наразі найкраще переконатися, що ваші рукавиці з тканини повністю висохли перед використанням. Також переконайтеся, що ваші руки повністю сухі, перш ніж покласти руку у кухонну рукавицю.

Силіконові рукавиці також слід тримати сухими всередині та зовні, хоча вони не такі сприйнятливі до води, як тканинні рукавиці. Хоча деякі позначені як водонепроникні, інші можуть мати бавовняну підкладку, тому краще перестрахуватися. Тримайте їх сухими також зменшує ймовірність того, що гаряча сковорода вислизне з ваших рук.

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