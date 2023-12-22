Чому не варто занадто часто мити руки: ви будете вражені

Миття рук - це важливий гігієнічний захід, який допомагає захиститися від інфекцій. Однак лікарі попереджають, що надмірне миття рук може завдати шкоди здоров'ю.

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Про це пише Ukr.media.

Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, миття рук необхідно перед їжею, після відвідування туалету, громадських місць і контакту з хворими. Однак якщо мити руки занадто часто, це може призвести до таких проблем:

Зменшення захисного жирового шару шкіри, що робить її більш вразливою для мікробів.

Змивання корисних бактерій, які також захищають шкіру від інфекцій.

Зниження імунітету, що підвищує ризик розвитку екзем, дерматитів та інших захворювань.

Шкідливий вплив на імунну систему, оскільки організм звикає до антибіотиків, що може призвести до алергій та аутоімунних реакцій.

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Тому лікарі рекомендують дотримуватися золотої середини і мити руки в потрібних ситуаціях, але не зловживати цим.

Ось кілька порад, як правильно мити руки:

Використовуйте теплу воду і мило.

Ретельно мийте руки протягом 20-30 секунд.

Змивайте мило повністю.

Використовуйте паперові рушники, щоб висушити руки.

Якщо ви часто миєте руки, ви можете використовувати зволожуючий крем, щоб захистити шкіру від висихання.

Нагадаємо, ми вже писали, чим мити руки після буряка та моркви.

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