Чому не варто часто користуватись антибактеріальним милом: ви будете здивовані

З настанням холодів зростає ризик захворіти. Щоб уберегтися від застуди, грипу та інших інфекцій, важливо дотримуватися правил особистої гігієни, зокрема, регулярно мити руки.

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Про це пише ТСН.

Багато людей вважають, що антибактеріальне мило ефективніше справляється з мікробами, ніж звичайне. Однак це не так.

Антибактеріальне мило містить спеціальні речовини, які вбивають бактерії. Однак ці речовини також можуть вбивати і корисні мікроорганізми, які живуть на шкірі і захищають її від інфекцій.

Якщо постійно користуватися антибактеріальним милом, це може призвести до порушення мікрофлори шкіри і зниження її імунітету.

Звичайне мило так само ефективно вбиває віруси та бактерії, якщо мити ним руки правильно. Для цього потрібно:

Вимити руки водою з милом протягом 30 секунд.

Особливу увагу приділити ділянкам між пальцями, зовнішній поверхні та кінчикам пальців.

Ретельно змити мило і витерти руки рушником.

Якщо ви миєте руки в громадському місці, то тим же рушником треба закрутити кран, не торкаючись його чистими руками.

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Рекомендації ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує мити руки звичайним милом у таких випадках:

Перед їжею.

Після використання туалету.

Після зміни підгузків.

Після витирання носа, кашлю або чхання.

Після контакту з хворою людиною.

Після прибуття додому з громадського місця.

Регулярне миття рук звичайним милом – це один з найефективніших способів захиститися від інфекцій.

Нагадаємо, ми вже писали, чим мити руки після буряка та моркви, щоб вони знову блищали чистотою.

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