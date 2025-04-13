Чому коти нявкають у нічний час: ветеринари назвали топ неочевидних причин

Коти мають свій власний спосіб комунікації, і, якщо ви уважно спостерігатимете за ними, то легко зрозумієте їхні емоції, настрій та бажання. Часто вони тримаються осторонь, але точно знають, як привернути нашу увагу. І інколи це трапляється саме вночі.

Коти, які нявкають уночі, намагаються розбудити вас з конкретною метою. Це може бути через голод, бажання погратися або відчуття тривоги через зміну навколишнього середовища. Іноді нічні нявкання можуть вказувати на більш серйозні проблеми. Щоб зрозуміти, чому це відбувається, видання Daily Paws звернулося до експертів.

Причини, чому коти можуть нявкати вночі

Коти використовують різні звуки та жести, щоб висловити свої емоції. Якщо ви будете уважно слухати та спостерігати, ви зможете з'ясувати, що саме ваш кіт хоче сказати. Наприклад, якщо кіт мічить територію, це може свідчити про стрес чи загрозу, особливо з боку інших котів або змін у середовищі. Обертання хвоста навколо вашої ноги — це знак довіри та прихильності.

Леслі Сінн, експерт з поведінки тварин і власниця компанії Behavior Solutions, пояснює, що коти можуть нявкати з різних причин. "Вони шукають увагу, хочуть поїсти або погратися. Іноді вони нявкають, коли їм погано або коли вони стурбовані", — зазначає фахівець.

Це схоже на те, як люди починають говорити, коли переживають або засмучені. Так і коти намагаються донести свої переживання до вас.

До причин стресу у котів можуть належати зміни в обстановці, хвороби або старіння. Якщо така поведінка здається незвичною, особливо у старших котів, рекомендується звернутися до ветеринара для виключення медичних проблем.

Також нові члени сім'ї, будь то кошеня, собака чи дитина, можуть бути джерелом стресу для кота. В результаті він може почати нявкати вночі, намагаючись зрозуміти, що відбувається навколо.

Якщо ваш кіт не стерилізований чи не кастрований, він може також нявкати вночі, шукаючи пару або відлякуючи конкурентів. У такому випадку проконсультуйтеся з ветеринаром.

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Як запобігти нявканню кота вночі

Щоб вирішити проблему нічного нявкання кота, потрібно зрозуміти причину цього поведінкового феномену. Проте важливо не змішувати коригування поведінки з підкріпленням негативних звичок.

"Якщо причина — бажання уваги, реагування на нявкання лише збільшить ймовірність того, що кіт продовжить турбувати вас вночі", — пояснює Леслі Сінн.

Коти можуть сприймати вашу реакцію як сигнал, що варто продовжувати намагатися привернути вашу увагу. Якщо ви постійно вставатимете і йтимете до нього, коли він нявкає, він зрозуміє, що цей метод працює.

Ось кілька способів зменшити нічні нявкання:

Голод: Якщо кіт поспішає до миски після того, як ви прокинулися, можливо, він хоче їсти. Використовуйте годівницю з таймером для нічних перекусів або інтерактивні миски, які можуть зайняти його на цілу ніч. Ігри: Якщо кіт починає нявкати або стрибати, коли ви вмикаєте світло, це може бути сигналом про те, що він хоче грати. Спробуйте провести з ним коротку ігрову сесію перед сном, щоб вивести енергію. Потреба в компанії: Якщо ваш кіт просто дивиться на вас або хоче сидіти на колінах, можливо, він нудьгує і хоче більше уваги.

Не рекомендується заводити ще одну тварину лише для того, щоб зменшити нічні нявкання. Однак якщо ваш кіт молодий та активний, а ви не можете задовольнити його потреби у фізичних вправах і спілкуванні, новий товариш може стати хорошим варіантом для нього.

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