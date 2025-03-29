Чому коти муркочуть: вчені вразили несподіваною відповіддю

Ніщо так не дарує спокій і розслаблення, як муркотіння кота, який згорнувся клубочком поруч із господарем. Однак багатьох цікавить, що криється за цим звуком і як саме коти навчилися муркотіти.

Про це розповідає кінолог, консультант із поведінки та колишній ветеринарний асистент Адрієнн Фаррічеллі для Parade Pets. Протягом багатьох років науковці намагалися зрозуміти природу котячого муркотіння. Найімовірніше, звук виникає в гортані кота, де розташовані його голосові зв'язки.

"Коли кіт муркоче, спеціальні подушечки у м'язах голосових зв'язок скорочуються та розслабляються, створюючи вібруючий звук під час кожного вдиху та видиху. Повітря при цьому проходить через голосову щілину", — пояснює кінолог.

Інстинкт чи набута навичка?

Муркотіння — це природна поведінка, характерна для котів, тож вони не потребують навчання, щоб видавати цей звук. Одне з досліджень вказує на те, що муркотіння може виникати пасивно, без скорочення м'язів гортані, за допомогою нейронного осцилятора, що функціонує незалежно.

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Чому коти муркочуть?

Новонароджені кошенята знаходяться в безпорадному стані: їхні очі та вуха закриті, моторика розвинена слабо, а регулювати температуру тіла вони ще не можуть. Через це вони повністю залежать від матері. Фаррічеллі зазначає, що муркотіння зародилося як механізм виживання. Воно допомагає кошенятам спілкуватися з матір'ю, а також слугує своєрідним "радіомаяком", який допомагає підтримувати контакт між матір'ю та потомством.

Що означає муркотіння?

Найчастіше кіт муркоче, коли відчуває себе комфортно та розслаблено, наприклад, під час ласки або просто лежачи поруч із господарем. Хоча коти вважаються незалежними тваринами, дослідження 2019 року показало, що вони можуть демонструвати "стилі прив'язаності" до своїх опікунів, подібні до тих, що спостерігаються у дітей та собак.

Цікаво, що муркотіння може також бути способом випросити їжу. Дослідження 2009 року свідчить, що коти можуть використовувати муркотіння з частотою, схожою на дитячий плач, що підсвідомо привертає увагу людини та стимулює турботливу поведінку.

Чи завжди муркотіння означає радість?

Не варто думати, що муркотіння завжди свідчить про щастя. Іноді коти муркочуть, коли відчувають стрес, біль або навіть перебувають на межі життя і смерті.

"Муркотіння кота — це не просто звук, а поєднання історії, біології, стратегій виживання та загадковості. Воно допомагає кошенятам виживати, знижує стрес, сприяє загоєнню травм і навіть впливає на людей, спонукаючи їх піклуватися про улюбленця", — підсумував експерт.

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