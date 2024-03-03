Чому коти можуть вкусити свого хазяїна і що це означає
Всі ми знаємо, які милі та пухнасті котики. Їх так приємно гладити, обіймати та тискати! Але іноді ці милі створіння можуть раптово вкусити. Чому ж вони це роблять?
Пам'ятайте, що кожна кішка – це особистість. Те, що працює для однієї, може не працювати для іншої. Тому важливо знайти підхід до вашого пухнастого друга, пише РадіоТрек.
Читайте також про таке: Хочуть бути корисними: експерти сказали, чому кішки люблять клавіатури
Причин може бути декілька:
- Недостатня соціалізація. Якщо кошеня не спілкувалося з людьми в ранньому віці, воно може просто не знати, як правильно поводитися.
- Страх або біль. Кішка може вкусити, якщо їй боляче або вона чогось боїться.
- Агресія. Іноді кішки кусаються, коли їм не подобається те, що ви робите. Наприклад, якщо ви гладите її занадто довго або намагаєтеся взяти на руки.
- Стрес. Гормональні збої, зміна середовища, переїзд - все це може стати причиною стресу, а значить, і агресії.
Що ж робити, якщо кішка вас вкусила?
- Не кричіть і не карайте тварину. Це лише погіршить ситуацію.
- Обробіть рану антисептиком.
- Зверніться до ветеринара, якщо рана глибока або якщо кішка вкусила вас за руку.
Як відучити кота кусатися?
- Соціалізуйте кошеня з раннього віку.
- Не дозволяйте їй кусатися під час гри.
- Навчіть її давати вам знати, коли їй щось не подобається.
- Зверніться до зоопсихолога, якщо ви не можете впоратися з проблемою самостійно.
Пропонуємо дізнатися, чому коти граються з мишами перед тим, як їх убити.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!