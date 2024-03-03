Чому коти можуть вкусити свого хазяїна і що це означає

Всі ми знаємо, які милі та пухнасті котики. Їх так приємно гладити, обіймати та тискати! Але іноді ці милі створіння можуть раптово вкусити. Чому ж вони це роблять?

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Пам'ятайте, що кожна кішка – це особистість. Те, що працює для однієї, може не працювати для іншої. Тому важливо знайти підхід до вашого пухнастого друга, пише РадіоТрек.

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Причин може бути декілька:

Недостатня соціалізація. Якщо кошеня не спілкувалося з людьми в ранньому віці, воно може просто не знати, як правильно поводитися.

Страх або біль. Кішка може вкусити, якщо їй боляче або вона чогось боїться.

Кішка може вкусити, якщо їй боляче або вона чогось боїться. Агресія. Іноді кішки кусаються, коли їм не подобається те, що ви робите. Наприклад, якщо ви гладите її занадто довго або намагаєтеся взяти на руки.

Іноді кішки кусаються, коли їм не подобається те, що ви робите. Наприклад, якщо ви гладите її занадто довго або намагаєтеся взяти на руки. Стрес. Гормональні збої, зміна середовища, переїзд - все це може стати причиною стресу, а значить, і агресії.

Що ж робити, якщо кішка вас вкусила?

Не кричіть і не карайте тварину. Це лише погіршить ситуацію.

Обробіть рану антисептиком.

Зверніться до ветеринара, якщо рана глибока або якщо кішка вкусила вас за руку.

Як відучити кота кусатися?

Соціалізуйте кошеня з раннього віку.

Не дозволяйте їй кусатися під час гри.

Навчіть її давати вам знати, коли їй щось не подобається.

Зверніться до зоопсихолога, якщо ви не можете впоратися з проблемою самостійно.

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