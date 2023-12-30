Чому людина часто прокидається вночі в один той самий час: науковці здивували відповіддю

Прокидання щоночі о тій самій годині може бути неприємним і перешкоджати нормальному сну. Причини цього явища можуть бути різними, включаючи зовнішні фактори, такі як шум або світло, проблеми зі здоров'ям, такі як обструктивне апное сну, або розлади сну, такі як безсоння.

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Шум і світло є одними з найпоширеніших причин пробудження вночі. Шум від вулиці, телевізора чи мобільного телефону може розбудити людину, а світло від зовнішнього джерела, що світить через вікно, також може порушити сон, пише видання SleepFoundation.

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На порушення сну можуть впливати й проблеми зі здоров'ям, такі як обструктивне апное сну – це стан, при якому дихання зупиняється на кілька секунд під час сну. Це може призвести до того, що людина прокинеться, відчуваючи задуху.

Інші проблеми зі здоров'ям, які можуть спричинити пробудження вночі, включають:

Біль

Захворювання серця та судин

Захворювання дихальних шляхів

Ендокринні розлади

Неврологічні розлади

Старіння

Розлади сну

Фахівці радять: якщо ви прокидаєтеся щоночі, не намагайтеся негайно заснути. Замість цього, спробуйте розслабитися і відволіктися від думок, які можуть вас турбувати. Ви можете послухати музику, прочитати книгу або просто лежати в темній і тихій спальні.

Якщо ви не можете заснути протягом 20 хвилин, вставте з ліжка і займіться чимось, що не буде вас надто стимулювати. Ви можете прочитати книгу, послухати розслаблюючу музику або попрацювати над чимось легким. Коли ви відчуєте себе сонливим, поверніться в ліжко і спробуйте заснути.

Якщо часті пробудження турбують вас або впливають на вашу якість життя, поговоріть зі своїм лікарем. Він може допомогти вам визначити причину ваших проблем зі сном і розробити план лікування.

Поради, як спати всю ніч

Люди, чий сон порушується через пробудження уночі, можуть спробувати дотримуватися порад щодо здорового сну, щоб спати краще.

Найперше – уникайте кофеїну та алкоголю перед сном. Збільште денне освітлення та зменште джерела світла уночі.

Фахівці зауважують: попри те, що нічні пробудження є звичайним явищем і, як правило, їх легко виправити, вони також можуть бути ознакою більшої проблеми. Якщо ви відчуваєте, що порушення сну впливають на якість вашого життя, або якщо ви відчуваєте симптоми інших проблем зі здоров’ям, вам може бути корисно проконсультуватися з лікарем, щоб виключити основне захворювання.

Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.

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