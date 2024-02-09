Чому чай бажано пити вранці: поради фахівців

Всі ми знаємо, як кава рятує нас вранці, коли очі ледве відкриваються, а попереду гори справ. Але чи знаєте ви, що чай може бути не гіршим союзником у цій справі?

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Чай – це не лише смачний, але й корисний напій, який може стати чудовою альтернативою каві, пише Health Shots. Спробуйте замінити ранкову каву чашкою ароматного чаю і відчуйте різницю. Не забудьте проконсультуватися з лікарем, якщо ви приймаєте будь-які ліки, адже деякі з них можуть взаємодіяти з кофеїном.

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Чим же чай може бути кращим за каву?

Менше кофеїну. Чай містить кофеїн, але його значно менше, ніж у каві. Це робить його більш щадним для організму, адже не викликає нервозності, тривоги чи проблем зі сном.

Чай містить кофеїн, але його значно менше, ніж у каві. Це робить його більш щадним для організму, адже не викликає нервозності, тривоги чи проблем зі сном. Легше пробудження. Завдяки амінокислоті L-теанін чай не б'є по голові, як кава, а дарує м'яке та плавне пробудження.

Завдяки амінокислоті L-теанін чай не б'є по голові, як кава, а дарує м'яке та плавне пробудження. Зволоження. На відміну від кави, яка має сечогінний ефект, чай зволожує організм. А це особливо важливо вранці!

На відміну від кави, яка має сечогінний ефект, чай зволожує організм. А це особливо важливо вранці! Антиоксиданти. Зелений чай багатий на антиоксиданти, які зміцнюють імунітет і борються з вільними радикалами.

Зелений чай багатий на антиоксиданти, які зміцнюють імунітет і борються з вільними радикалами. М'який вплив на шлунок. Кава може дратувати шлунок, а чай, навпаки, діє на нього м'яко. Тому він кращий вибір для людей з чутливим травленням.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

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