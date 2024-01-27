По Землі вдарила червона магнітна буря: як вберегтися від впливу

Магнітні бурі сьогодні та завтра будуть сягати небезпечних рівнів. 27 січня сила ударів сягне 5 балів, а 28 січня геомагнітні коливання стихнуть до К-індексу 4 (помаранчевий рівень небезпечності).

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За даними центру Meteoagent, після 28 січня має наступити період затишшя, геомагнітних збурень поки не прогнозується. Хоча, прогноз ще може змінитися, оскільки завчасно активність Сонця спрогнозувати неможливо.

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Магнітні бурі сьогодні та завтра

Як магнітна буря впливає на людину:

погіршення настрою

занепад сил

головний біль

порушення сну

депресивний стан

стрибки артеріального тиску.

У деяких людей спостерігається ломота у суглобах, загострюються хронічні захворювання. Метеозалежні стають неуважними, конфліктними, неспокійними.

Що робити, щоб не відчувати магнітні бурі

Напередодні магнітної бурі не перевтомлюйтесь. Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій. Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги. Обмежте поїздки за кермом автомобіля.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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