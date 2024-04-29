За місячним календарем: які дні в травні 2024 не підходять для стрижки та зміни образу

Використовуючи місячний календар для стрижки на травень 2024 року, який включає інформацію про новий місяць, повний місяць та положення Місяця у зодіакальних сузір’ях, ви зможете обрати найкращі дні для оновлення зачіски. Обираючи ідеальну дату, ви відкинете небажане, збережете позитивну енергію та знайдете відповідність із світом навколо.

Коли можна та не варто йти до перукарні у травні, читайте в матеріалі UAportal.

Значення місячного календаря для стрижки волосся

Фази Місяця можуть впливати на планування перукарських сеансів. Зокрема, вважається, що певні дні, коли Місяць перебуває у конкретному астрологічному знаку, можуть бути більш вигідними для стрижки.

Деякі традиції стверджують, що обрізання волосся в період зростаючого Місяця може сприяти їх швидкому росту, тоді як стрижка під час спадаючого Місяця може допомогти зберегти форму зачіски на довший час. Ці практики ґрунтуються на стародавніх віруваннях.

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Місячний календар для стрижки волосся може бути корисним для тих, хто вірить у вплив місячних фаз на благополуччя та зовнішність, дозволяючи вибрати оптимальний час для візиту до перукарні у травні 2024 року.

Сприятливі дні для стрижки у травні: Астрологи рекомендують 16, 18, 20, 29 числа травня як найкращі дні для стрижки волосся.

Дні, коли краще уникати стрижки: Не рекомендується стригтися 3, 24, 31 числа травня, оскільки це може призвести до небажаних наслідків для волосся.

Інші гарні дні для візиту до перукаря: 12, 15, 16, 23 числа травня також можуть бути хорошими для стрижки, якщо не плануються значні зміни у зачісці.

Раніше ми розповідали про місячний календар для дачників на травень.

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