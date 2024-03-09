Тренд весни-2024: стрижка 'гриб', яка підходить до будь-якого типу обличчя

Стрижка "гриб" залишається актуальною і в наші дні, хоча її піку популярності припав на 2000-ні роки. Сучасні стилісти рекомендують цю зачіску жінкам із волоссям середньої довжини.

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Ця універсальна стрижка включає різноманітні варіації, такі як піксі, боб та каре, і підходить для будь-якого типу структури волосся та форми обличчя. Розглянемо декілька варіантів "грибної" стрижки, які здатні додати об'єму тонкому волоссю та візуально омолодити образ. Про це пише style.today.

Класичний варіант

Ідеальний вибір для тих, хто готовий до радикальної зміни іміджу. Округла нижня лінія зачіски забезпечує тривале збереження форми та додає пишності волоссю. Це оптимальний варіант для дівчат з тонким волоссям, оскільки стрижка непомітно відростає і не вимагає особливого укладання.

Шапочка

Плавний перехід від чубчика до скронь та потиличної зони надає зачісці схожості з шапочкою. Ідеально підходить для прямого та ослабленого волосся, якому потрібно додати густоти. Така форма підкреслює вилиці, акцентує увагу на витонченій шиї та додає образу вишуканості.

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Кутовий варіант

Цей стиль нагадує укорочене каре з чубчиком завдяки чітким прямим лініям, потиличній зоні та бічним зрізам. Така стрижка дозволяє зробити образ більш свіжим та омолодженим.

Елегантна недбалість

Сучасна інтерпретація піксі з однією відмінністю - закругленими кінчиками волосся, що додають об'єму навіть тонкому та ослабленому волоссю. Для укладання достатньо нанести на коріння трохи піни та збити руками, без застосування фена.

Нагадаємо, ми вже писали, які стрижки підходять для короткого волосся.

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