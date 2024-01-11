Площа Сполучених Штатів несподівано зросла на мільйон кілометрів: що сталося
Сполучені Штати оголосили про нові претензії на територію дна океану, що збільшило їхню загальну площу на мільйон квадратних кілометрів (понад 386 000 квадратних миль). Це майже вдвічі більше площі Іспанії й становить приблизно 2% від загальної площі океану.
Нові претензії включають територію в Арктиці, Атлантиці, Беринговому морі, Тихому океані, Маріанських островах і двох зонах у Мексиканській затоці.
"Америка стала більшою, ніж була вчора", – заявив Мід Тредвелл, колишній віцегубернатор Аляски та колишній голова Комісії з досліджень Арктики США, пише IFLScience.
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"Це не зовсім покупка в Луїзіані. Це не зовсім купівля Аляски, але нова площа землі та надр під контролем Сполучених Штатів на дві Каліфорнії більша", – додав він.
Законність нових претензій США залишається неясною, оскільки країна не ратифікувала Конвенцію ООН з морського права (UNCLOS), яка визначає правила визначення континентального шельфу. Однак Тредвелл вважає, що наука, яка лежить в основі претензій США, є "міцною".
"Якби хтось повернувся і сказав: "Ваша наука погана", я думаю, Сполучені Штати прислухалися б. Але я не вважаю науку поганою. Я думаю, що у нас була дуже хороша наука", – сказав він.
Нові претензії США можуть викликати суперечки з іншими країнами, які також мають претензії на цю територію. Китай, наприклад, має претензії на більшу частину Південно-Китайського моря, що призвело до суперечок з Філіппінами, В’єтнамом та іншими країнами регіону.
Однак США можуть багато виграти від своїх нових претензій. Зокрема, розширення території океанічного дна в Північному Льодовитому океані може відкрити територію для подальшого видобутку, судноплавства та рибальства.
Нагадаємо, унаслідок виверження вулкана в Японії утворився новий острів.
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