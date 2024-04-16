Пес буде вам вдячний: ветеринари пояснили, як правильно гладити чотирилапого

Ваше перше взаємодія з песиком повинна залишити приємні враження для вас обох. Часто люди помилково думають, що всі собаки бажають ласки, але це не завжди так.

Спочатку варто отримати згоду від власника собаки, потім важливо визначити, чи собака бажає бути погладженим, і нарешті, необхідно пестити тварину в спосіб, який їй до вподоби. Про це розповіли в блозі спільноти ветеринарів PetMD.

Як зрозуміти, що собака не проти, щоб її погладили

Зрозуміти, коли собака налаштована на ласку, можна за такими ознаками:

має розслаблені, м’які губи;

розслаблену мордочку;

може підійти до людини, якщо його покликати;

собака встановлює зоровий контакт з людиною.

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Де краще гладити та чухати собаку?

Кожна собака відрізняється своїми уподобаннями. Якщо вона не проти ласки, це можна визначити по її реакції: у разі, коли вона відступає, це сигнал, що щось не так, а коли радісно махає хвостом і торкається вашої руки, то ласка є бажаною.

Переважна більшість собак люблять, коли їх гладять:

під підборіддям;

збоку шиї;

по плечах;

по грудині.

Деякі собаки не в захваті від погладжувань по голові. Проте, якщо вони це приймають, то зазвичай лише від осіб, яких вони добре знають і яким довіряють.

Варто утриматися від погладжування лап, вух, губ і області шлунку собаки. Дійте обережно і завжди звертайте увагу на реакцію чотирилапого друга.

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