Перестаньте псувати напій: названа найпоширеніша помилка при зберіганні вина після його відкорковування

Багато хто вважає, що холодильник – ідеальне місце для зберігання вина, тому часто там можна знайти як невідкорковані, так і вже відкриті пляшки. Однак Браян Левато, керівник фірми з прокату барного обладнання Spin&Shake, стверджує, що це велика помилка.

За його словами, зберігання будь-якого виду вина, чи то білого, чи червоного, або навіть шампанського, у холодильнику може негативно вплинути на його смак та загальну якість. Тому він радить уникати такого способу зберігання, щоб не зіпсувати напій. Про це пише Апостроф.

"Вина можна покласти в холодильник, щоб довести до необхідної температури перед подачею на стіл, проте зберігання в холодильнику протягом тривалого періоду шкідливе для якості продукту, оскільки низький рівень вологості всередині звичайного холодильника може призвести до висихання пробки, що призводить до окислення та псування", – зазначив Левато.

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Фахівець рекомендує обрати для зберігання вина приміщення, де підтримується постійна температура від +7 до +18°C і немає доступу сонячного світла. Ідеально підійде закрита шафа, невелика комора, гараж або підвал, якщо такий є в наявності.

Зберігання вина на полиці над холодильником також не рекомендується через можливі температурні коливання.

"Зберігати пляшки з вином на полицях над холодильником – не найкраща ідея, оскільки тепло, яке виділяється для охолодження внутрішньої частини холодильника, підіймається вгору", – пояснив експерт.

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Нестабільна температура може негативно вплинути на якість вина, спричиняючи його розширення чи стискання, що може призвести до витискання пробки та проникнення повітря всередину пляшки, що, своєю чергою, може спровокувати передчасне старіння або псування напою.

Брайан також попередив: "Зберігайте вина з натуральними пробками на боці, щоб пробка не висихала. Суха пробка може зморщитися і пропустити повітря в пляшку, що призведе до передчасного старіння вина та руйнування пробки при спробі її вийняти".

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