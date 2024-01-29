Що робити, якщо вино замерзло у морозилці: поради винороба

Хтось із вас коли-небудь випадково заморозив пляшку вина? Це може статися з ким завгодно, хто намагався швидше охолодити вино, поклавши його в морозильну камеру, а потім забув про нього.

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В такому випадку вино потрібно правильно розморозити. Винороб Марта Клот підкаже, як зробити це правильно:

Повільно розморозьте вино

Найкраще залишити його в холодильнику (не в морозильній камері) і почекати, поки воно стане рідким. Не намагайтеся прискорити процес, поміщаючи пляшку в гарячу воду або поруч із будь-яким іншим джерелом тепла.

Процідіть вино

Після того, як вино розтане, у ньому можуть утворитися дрібні частинки. Щоб їх видалити, стряхніть пляшку і поставте її на деякий час. Частинки осядуть на дно, і ви зможете процідити вино через паперовий фільтр для кави.

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Використовуйте вино для приготування їжі

Заморожене вино може бути використане для приготування їжі, але його не можна пити, оскільки його смак зміниться. Вода і спирт у вині розділяються під час заморожування, що призводить до зміни смаку. Експерти радять використовувати розморожене вино виключно для приготування їжі, наприклад, для соусів, супів, рагу або маринаду.

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