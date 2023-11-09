Печиво та солодощі для собак: чому така трапеза може стати останньою

Правильне годування ваших домашніх улюбленців стане запорукою їхнього здорового та щасливого життя. На цьому наполягають ветеринари.

Відео дня

Фахівці з Animal Report зауважують, якщо ваш собака проковтне солодощі, печиво чи шоколад, це не стане для нього отрутою, однак якщо це траплятиметься часто, то пес може серйозно захворіти.

Читайте також: Чи можна тримати кота за хвіст: факти, які варто знати

"Як правило, маленького шматочка шоколадного печива недостатньо, щоб викликати токсичні ефекти у собаки середнього чи великого розміру. Однак важливо пам’ятати, що будь-яка кількість шоколаду може бути шкідливою, особливо для собак маленьких порід або собак із захворюваннями", – зауважили фахівці.

Чому шоколад шкідливий для собак

Справа у стимуляторі, який міститься в какао бобах. За своїми властивостями він схожий на кофеїн. Собаки метаболізують теобромін набагато повільніше, ніж люди, що призводить до накопичення його токсичних рівнів у їхній системі. Симптоми отруєння теоброміном включають неспокій, прискорене дихання та, у важких випадках, судоми.

Зазначається, що найбільш небезпечний для собак темний шоколад і шоколад для випічки. Смертельною дозою для деяких собак може стати плитка шоколаду.

Які солодощі токсичні для собак

Ветеринари стверджують, що цукор і сучасні підсолоджувачі неприродні для системи травлення собак. Вживання солодощів може викликати розлад шлунку та дисбаланс бактерій, які живуть у кишечнику.

Читайте також: Чи можна котам їсти траву: що кажуть науковці

Після поїдання солодощів у собак може з'явитися блювота, діарея, стан собаки може значно погіршитися. Також це загрожує чотирилапому ожирінням, діабетом, проблемами з зубами тощо.

Навіть ксиліт та інші штучні підсолоджувачі викликають розлад шлунку, пошкодження печінки, гіпоглікемію (аномально низький рівень цукру в крові), судоми, печінкову недостатність та навіть смерть.

Не варто годувати собаку й солодкими фруктами, оскільки вони можуть викликати ниркову недостатність.

Раніше фахівці назвали частини тіла котів, які не можна чіпати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!