Чи можна тримати кота за хвіст: факти, які варто знати

Хвіст у кота – доволі чутлива частина тіла. Їхній хвіст є частиною хребта та містить багато нервів (особливо біля основи), і пошкодження цих нервів може призвести до різних медичних проблем, у тому числі до паралічу, тому ніколи не слід брати кота за хвіст.

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Фахівці з askmycats зазначають, що вичісувати шерсть з хвоста дозволяється, якщо ви робите це обережно і якщо тварина не чинить опору. "Ніколи не слід тримати кішку за хвіст. Хвіст кішки містить м'язи, шкіру, жир і є продовженням хребта. У хвості розташовано кілька хребців та нервові закінчення... Нерви допомагають рухати їхнім хвостом", – йдеться у повідомленні.

Якщо ви смикаєте свого кота за хвіст, він може зламати хребці, тим більше не можна кота переносити, тримаючи за хвіст.

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Травми хвоста можуть спричинити певні незворотні пошкодження.

"Хвіст має кілька головних керуючих нервів, які можуть впливати на м’язи хвоста, а також контролювати сечовипускання та дефекацію. Потягування за хвіст може призвести до пошкодження нервів, які можуть спричинити параліч задніх лап або тазу. І тоді вам доведеться вручну допомагати кішці з сечовипусканням та дефекацією щодня", – застерегли фахівці.

Для чого котам хвіст

Зазначається, що хвіст допомагає котам балансувати та тримати рівновагу. Також коти використовують хвости для спілкування. Коли коти піднімають хвіст, вони поширюють свій запах – феромонами мітять територію.

Рух хвостом може означати різні емоції тварини, однак це зазвичай незадоволення, страх, агресія, хвилювання або злість.

Раніше фахівці назвали частини тіла котів, які не можна чіпати.

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