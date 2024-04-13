Паска "10 жовтків": як приготувати ароматну випічку на Великдень, яка довго не зачерствіє
Великдень вже на носі, а це значить, що пора пекти паски! Сьогодні я поділюся з вами рецептом паски "10 жовтків", яка завжди виходить ніжною, повітряною та дуже смачною. Цей рецепт перевірений часом і не раз рятував мене перед Великоднем.
Готова паска "10 жовтків" вийде м'якою, ароматною та дуже смачною! Щоб паски довше залишалися свіжими, загорніть їх у пергаментний папір. Рецептом поділились на сайті УНІАН.
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З чого ж почати?
Інгредієнти:
- 1 кг борошна;
- 10 яєчних жовтків;
- 400 мл молока;
- 70 г сухих дріжджів;
- 300 г цукру;
- 200 г вершкового масла;
- 1 пакетик ванільного цукру;
- 150 г родзинок;
- цукати та цедра апельсина (за бажанням).
Приготування:
- Опара: У тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ложку цукру та 3 ложки борошна. Перемішуємо до однорідності та залишаємо на 15 хвилин.
- Родзинки та цукати: Заливаємо окропом на 15 хвилин, потім обсушуємо та обвалюємо в борошні.
- Жовтки: Окремлюємо від білків (білки не викидаємо, з них можна зробити глазур!). Збиваємо жовтки з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі. Додаємо цедру апельсина (за бажанням).
- Тісто: З'єднуємо опару, збиті жовтки, розтоплене вершкове масло та просіяне борошно. Замішуємо тісто вручну до однорідності та еластичності (приблизно 15 хвилин). Додаємо родзинки та цукати.
- Підйом тіста: Ставимо тісто в тепле місце на 1,5-2 години. Воно має вдвічі збільшитися в розмірах.
- Формування пасок: Розкладаємо тісто по змащених олією формах, заповнюючи їх на 1/3. Даємо паскам піднятися ще на годину.
- Випікання: Розігріваємо духовку до 200°, випікаємо паски при 180° протягом 45-60 хвилин (час може змінюватися в залежності від розміру).
Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.
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