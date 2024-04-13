Паска "10 жовтків": як приготувати ароматну випічку на Великдень, яка довго не зачерствіє

Великдень вже на носі, а це значить, що пора пекти паски! Сьогодні я поділюся з вами рецептом паски "10 жовтків", яка завжди виходить ніжною, повітряною та дуже смачною. Цей рецепт перевірений часом і не раз рятував мене перед Великоднем.

Готова паска "10 жовтків" вийде м'якою, ароматною та дуже смачною! Щоб паски довше залишалися свіжими, загорніть їх у пергаментний папір. Рецептом поділились на сайті УНІАН.

Читайте також: Що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її

З чого ж почати?

Інгредієнти:

1 кг борошна;

10 яєчних жовтків;

400 мл молока;

70 г сухих дріжджів;

300 г цукру;

200 г вершкового масла;

1 пакетик ванільного цукру;

150 г родзинок;

цукати та цедра апельсина (за бажанням).

Приготування:

Опара: У тепле молоко додаємо дріжджі, 1 ложку цукру та 3 ложки борошна. Перемішуємо до однорідності та залишаємо на 15 хвилин. Родзинки та цукати: Заливаємо окропом на 15 хвилин, потім обсушуємо та обвалюємо в борошні. Жовтки: Окремлюємо від білків (білки не викидаємо, з них можна зробити глазур!). Збиваємо жовтки з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі. Додаємо цедру апельсина (за бажанням). Тісто: З'єднуємо опару, збиті жовтки, розтоплене вершкове масло та просіяне борошно. Замішуємо тісто вручну до однорідності та еластичності (приблизно 15 хвилин). Додаємо родзинки та цукати. Підйом тіста: Ставимо тісто в тепле місце на 1,5-2 години. Воно має вдвічі збільшитися в розмірах. Формування пасок: Розкладаємо тісто по змащених олією формах, заповнюючи їх на 1/3. Даємо паскам піднятися ще на годину. Випікання: Розігріваємо духовку до 200°, випікаємо паски при 180° протягом 45-60 хвилин (час може змінюватися в залежності від розміру).

Нагадаємо, UAportal вже писав про те, що не можна додавати до паски, щоб не зіпсувати її.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!