Великдень 2024: привітання українською мовою та найкращі картинки до Дня Воскресіння Христового
У неділю, 5 травня, віряни східного обряду святкують Воскресіння Христове – світле свято Великодня. Цього дня заведено вітати один одного та нагадувати про Воскресіння Ісуса Христа.
Отримати привітання від близьких та рідних зі святом Великодня завжди приємно. А ще приємно самим надіслати своїм знайомим красиві вітальні слова та святкові листівки.
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Пропонуємо вам обрати привітання до Пасхи, аби надіслати їх тим, хто вам не байдужий.
Вітання з Великоднем у прозі українською мовою:
Щирі вітання з Великоднем! Нехай у ці світлі дні ваші серця наповняться радістю, вірою та добром. Нехай пасхальне світло осяє ваш дім, а тепло та затишок зігріють душу. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. Нехай збудуться всі ваші мрії та надії!
З Воскресінням Христовим! Нехай це світле свято подарує вам щиру радість, душевний спокій та віру в краще. Бажаю вам міцного здоров'я, щасливого життя, любові та злагоди у вашій родині. Нехай кожен день буде наповнений добром та світлом!
Христос Воскрес! Нехай це свято принесе у ваш дім мир, щастя та добробут. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших починаннях, щирої любові та підтримки близьких. Нехай кожен день буде наповнений радістю та світлом!
З Великоднем! Нехай це величне свято подарує вам віру, надію та любов. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру та благополуччя. Нехай у вашому житті буде багато радості, добра та світла!
Короткі привітання з Пасхою
- Христос Воскрес! Нехай у вашому житті буде світло, радість та мир!
- З Великоднем! Бажаю міцного здоров'я, щастя та благополуччя!
- Нехай великоднє тепло осяє ваш дім та подарує віру та надію!
- Щасливого Великодня! Нехай у вашому житті буде багато радості та добра!
- З Воскресінням Христовим! Бажаю вам миру, любові та злагоди!
- Нехай це свято Пасхи принесе вам щастя, здоров'я та успіх!
- Христос воскрес! Нехай у вашому серці завжди буде місце для віри та любові!
Як гарно привітати з Великоднем листівкою
Пропонуємо дізнатися, коли можна пекти паску та фарбувати яйця на Великдень.
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