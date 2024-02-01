Перукарі назвали 'гидотні' кольори для волосся, яких слід уникати всім жінкам

Відомий факт, що фарбувати волосся потрібно у кольори, які підходять до певного типу шкіри. Ідеально підібраний колір волосся підкреслить вашу красу та зробить образ більш виразним.

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Експерти з She Finds перед фарбуванням волосся рекомендують спочатку визначити ваш тон шкіри, використовуючи такі критерії, як засмага, колір вен та порівняння шкіри з білим папером. Завдяки цим простим методам, ви зможете визначити, чи вам підходить теплий, холодний чи нейтральний відтінок.

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Як підібрати колір волосся за тоном шкіри

Визначення відтінку шкіри – перший крок до успішного перетворення. Якщо ваша шкіра має теплий відтінок, вам підійдуть медові та золотисто-світлі кольори волосся, що нададуть вашому образу теплоти. Власницям темного волосся з теплим відтінком шкірою підійдуть холодні коричневі та теплі коричневі кольори, такі як молочний шоколад або карамель.

Для нейтрального відтінку шкіри пасуватимуть як теплі, так і холодні відтінки волосся. Проте, тепліші тони нададуть вашому образу молодості та свіжості.

Темна шкіра також відкриває широкий вибір, але тут важливо враховувати, що для смаглявої шкіри частіше вибирають теплі насичені відтінки. Від глибокого коричневого до багряного.

Які кольори волосся не потрібно обирати

Перукар-колорист Джордж Папаніколас радить жінкам із теплими тонами шкіри уникати дуже золотистих відтінків. "Натомість шукайте прохолодні, блакитні або попелясті відтінки, які врівноважують природне тепло вашої шкіри", – сказав професіонал.

Якщо ваша шкіра світла з прохолодними відтінками, уникайте теплих відтінків блонда, таких як золото або карамель – вони можуть додати шкірі рожевий відтінок.

Натомість оберіть крижаний платиновий блонд або м’який прохолодний блонд, чи попелясті тони.

Власницям шкіри з холодними відтінками підійде кремово-русявий балаяж, блонд і каштановий колір. Варо уникати "теплих" кольорів волосся, оскільки вони будуть суперечити холодному відтінку шкіри.

Жінки з темною шкірою будуть мати кращий вигляд, якщо оберуть попелястий блонд. "Якщо у вас холодні відтінки, вам слід уникати надто холодних або попелястих відтінків кольору волосся", — зауважив Джордж Папаніколас.

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За його словами, ці відтінки можуть зробити вашу шкіру "тьмяною та вимитою".

"Натомість шукайте теплі, золотисті або червонуваті тони, які доповнюють вашу шкіру та допомагають надати їй природного тепла", – додав він.

Для нейтральних тонів шкіри поради експерта наступні:

Світла шкіра з нейтральними відтінками – обирайте як теплі, так і холодні кольори, наприклад попелястий, золотий, червоний, мідний тощо.

Середня шкіра з нейтральними відтінками – ваш колір середній коричневий, який підходить для всіх тонів шкіри та всіх півтонів.

Темна шкіра з нейтральними відтінками – від середнього каштанового до темно-коричневого кольору.

За словами Папаніколаса, люди з нейтральним відтінком шкіри користуються перевагою більшості відтінків, які доповнюють колір обличчя, завдяки їхньому положенню в середині спектра. З усім тим, рекомендується вивчити фотографії людей зі схожим відтінком, які вже "приміряли на себе ці кольори". Тоді ви будете упевнені, що залишитеся задоволені зовнішнім виглядом після фарбування волосся.

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Два кольори волосся, яких треба уникати за будь-яку ціну

Жінки старше 40 років, які хочуть змінити свій образ, можуть подумати про фарбування волосся. Однак важливо вибрати правильний колір, який підкреслить їхні переваги та приховати недоліки.

Два фахівці з фарбування волосся, Абдулла Лордет і Даніель Удох, поділилися своїми порадами щодо того, які кольори волосся слід спробувати, а яких уникати жінкам старше 40 років.

1. Пропустіть сильно вибілені образи

Абдулла наголошує, що якщо ви хочете стати блондинкою, не освітлюйте волосся до коренів, якщо вам за 40.

"Якщо фарба для волосся або відбілювач потрапляє на шкіру голови, це може завдати шкоди шкірі голови, що може призвести до витончення волосся", – попереджає вона.

Замість цього Декер і Удо рекомендують модний колір волосся "грибний коричневий", який зараз у моді. Він "імітує багато попелястих тонів" і в кінцевому підсумку це "світлий колір волосся, але трохи темніший із сірими та фіолетовими відтінками".

2. Не будьте занадто темними

Хоча часто немає нічого більш витонченого та потужного, ніж пофарбоване у чорний як смуга волосся, цей колір може здатися занадто різким для зрілих красунь, і він часто привертає увагу до тонких зморшок. "Якщо ваше волосся рідшає, вам не варто фарбувати волосся в чорний колір. Темні кольори можуть підкреслити сивину", — кажуть експерти.

Важливо знайти колір, який доповнює ваш тон шкіри й надає волоссю здоровий блиск.

Якщо ви не знаєте, з чого почати, обидва експерти рекомендують спробувати насичений шоколадно-коричневий колір, який достатньо темний, щоб брюнетки почувалися приголомшливо, але достатньо світлий, щоб привернути увагу на їхні риси, як очі та вилиці, а не на зморшки.

Нагадаємо, фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.

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