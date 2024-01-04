Оживе та розквітне: як приготувати апельсинову воду для орхідей

Апельсинова вода - це ефективне домашнє добриво для орхідей, яке містить вітаміни Р і С. Вони необхідні для росту і цвітіння даного сорту квітів.

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Про це пише ТСН.

Як приготувати апельсинову воду для орхідей

Для приготування апельсинової води для орхідей вам знадобиться:

1 апельсин

1 літр води кімнатної температури

Приготування:

Наріжте апельсин на дрібні шматочки або подрібніть його в блендері. Залийте апельсинові шматочки водою і залиште настоюватися на добу. Процідіть настоянку через сито або марлю.

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Як використовувати апельсинову воду для орхідей

Полити орхідею апельсиновою водою можна двома способами:

Поливайте орхідею апельсиновою водою замість звичайної води. У цьому випадку апельсинову воду необхідно використовувти один раз на місяць.

Залиште орхідею в апельсиновій воді на 10 хвилин. Цей спосіб підживлення орхідей є більш ефективним, оскільки коріння орхідеї отримує більше поживних речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, де тримати орхідею у квартирі взимку, щоб рослина не страждала.

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