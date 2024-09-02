Овен, Лев чи Телець: які знаки зодіаку не можуть жити без яскравого сексу

Деякі люди мають тенденцію бути більш пристрасними та інтенсивними, коли справа стосується кохання та стосунків. Їхня відданість непохитна, а їхні почуття глибокі.

Згідно з астрологією, є відразу кілька знаків зодіаку, які мають нав’язливі любовні звички. Про це йдеться у матеріалі видання Тimesofindia .

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Овен

Знаком зодіаку Овен керує Марс, планета пристрасті та бажання. Овни відомі своєю імпульсивною та авантюрною натурою, що може спонукати їх шукати фізичного задоволення.

Телець

Тельцями керує Венера, планета любові та чуттєвості. Тельці дуже цінують фізичні задоволення і іноді можуть віддати їм пріоритет.

Лев

Леви жадають уваги та захоплення, і вони часто насолоджуються гострими відчуттями від романтичних і фізичних завоювань. Їхня харизматична природа може втягувати в ситуації, керовані хтивістю.

Терези

Терезами керує Венера, їх тягне до краси та романтики. Їхнє прагнення до гармонії та насолоди іноді може призвести до того, що вони зациклюються на фізичному потягу.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи розповіли про найкращих коханців серед знаків зодіаку.

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