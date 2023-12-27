Відкладіть до теплої пори: від яких засобів для волосся варто відмовитись взимку

З приходом холодів волосся потребує особливого догляду. Низькі температури, сухе повітря і вітер роблять локони більш ламкими і схильними до пошкоджень. Щоб захистити волосся від негативного впливу зими, важливо внести зміни в свою б'юті-рутину.

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Про це пише Ukr.media.

Що потрібно виключити з догляду за волоссям взимку

Шампуні глибокого очищення. Шампуні глибокого очищення призначені для видалення з волосся і шкіри голови забруднень і залишків стайлінгу. Однак взимку вони можуть пересушити волосся і шкіру голови, що призведе до ламкості, свербежу і випадання волосся. Якщо ви використовуєте шампунь глибокого очищення, робіть це не частіше одного разу на місяць.

Сольові спреї. Сольові спреї надають волоссю об'єм і допомагають зафіксувати укладку. Однак вони також можуть пересушити волосся, особливо якщо воно схильне до ламкості. Якщо ви не можете відмовитися від сольових спреїв, використовуйте їх не частіше одного разу на тиждень.

Важкі олії. Важкі олії, такі як кокосова або оливкова, забезпечують волоссю харчування і зволоження. Однак вони також можуть обтяжити волосся, що призведе до його ламкості і втрати об'єму. Якщо ви використовуєте важкі олії для догляду за волоссям, наносите їх на кінчики волосся, уникаючи коріння.

Лак для волосся. Лак для волосся допомагає зафіксувати укладку і захистити волосся від вітру і снігу. Однак він також містить спирт, який може пересушити волосся. Щоб захистити волосся від негативного впливу зими, використовуйте фіксуючі спреї без спирту.

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Що потрібно додати в догляд за волоссям взимку

Маски. Маски для волосся - це найкращий спосіб зволожити і живити волосся взимку. Використовуйте маски один-два рази на тиждень.

Бальзами. Бальзами допомагають відновити структуру волосся і зробити його більш гладким і блискучим. Використовуйте бальзами після кожного миття волосся.

Незмивні кондиціонери. Незмивні кондиціонери допомагають запечатати вологу в волоссі і захистити його від негативного впливу навколишнього середовища. Використовуйте незмивні кондиціонери щодня.

Нагадаємо, ми вже писав, як відростити довге та здорове волосся.

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