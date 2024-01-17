Відмінний десерт на кефірі: Як приготувати мус на кефірі

Ніжний і освіжаючий кефірний мус з апельсиновим соком – це ідеальний десерт для спекотного літнього дня. Він легко готується, а результат виходить просто чудовим.

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Рецептом кефірного мусу з фруктовим соком поділились на сайті "Одна хвилина". чудовий варіант смачного десерту. Він виходить легким і в міру солодким. Дізнаймося, які інгредієнти нам потрібні та покроковий рецепт.

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Інгредієнти:

Кефір (2,5%) - 520 мл

Апельсиновий сік - 50 мл

Цукрова пудра - 50 г (за смаком)

Ванільний цукор - 0,5 ч. л.

Желатин - 15 г

Яйце - 1 шт.

Приготування:

Розведіть желатин в 70 мл кип'яченої води і залиште набухати на 15 хвилин. Відділіть білок від жовтка. Білок збийте міксером до стійких піків. З'єднайте кефір і апельсиновий сік. Добре перемішайте. Розігрійте желатин в мікрохвильовій печі до повного розчинення, перемішуючи кожні 10 секунд. Або розігрійте желатин на водяній бані. Збийте жовток з цукровою пудрою до однорідності. З'єднайте всі інгредієнти. Поступово вливайте кефір, постійно перемішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. Додайте ванільний цукор і знову добре перемішайте. Влийте желатин і перемішайте. Акуратно додайте збитий білок, перемішуючи вінчиком до однорідності. Розлийте мус у формочки або склянки і поставте в холодильник на 2-3 години або на ніч. Перед подачею прикрасьте мус за бажанням ягодами, фруктами, шоколадом або горіхами.

Смачного!

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