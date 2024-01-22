Відмовилася від модних дієт та схудла на 20 кг: лікарка поділилася секретом успіху

Лікарка схудла на 22,6 кг і тримала вагу протягом багатьох років після того, як відмовилася від модних дієт. Вона споживала їжу з високим вмістом білка і періодично голодувала.

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Як повідомляє Business Insider, доктор Бетсі Гранч випробувала всілякі дієти та плани схуднення, однак не могла побороти зайві кілограми.

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Лікарка стверджує, що завжди була активною, але вона харчувалася напівфабрикатами, тож її вага повзла вгору. Через зайву вагу вона відчувала дискомфорт.

2018 року, після того, як вона травмувала спину, Гранч зрозуміла, що їй потрібно змінити спосіб життя. Вона почала з періодичного голодування, з’їдаючи всю їжу за день протягом шестигодинного вікна. Вона також почала споживати продукти з високим вмістом білка та їжу з меншим вмістом вуглеводів.

"Як тільки я почала впроваджувати ці зміни, вага просто швидко знизилася", – сказала Гранч.

Вона додала, що спочатку було "справді важко" перейти від триразового прийому їжі до одного чи двох за невеликий проміжок часу. За її словами, щоб побороти голод, вона пила багато кісткового бульйону та води.

Через кілька місяців її новий спосіб життя став нормальним, і вона продовжувала періодичне голодування після завершення фази схуднення. Але тепер вона подовжує своє вікно прийому їжі приблизно до восьми годин у деякі дні, оскільки цей процес легше керувати.

"Зараз це лише частина мого способу життя", – сказала вона.

Гранч дотримується такого графіка приймання їди вже 5 років і її вага тримається на стабільній позначці.

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