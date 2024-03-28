Віддаєте щастя з дому: чому, за повір'ями, не можна позичати курячі яйця
Вірите ви в прикмети чи ні, але знати про них цікаво, адже вони популярні. Сьогодні мова піде про народні прикмети, пов'язані з курячими яйцями.
Наші предки вірили, що яйця мають не лише харчову цінність, але й містичну силу. Звичайно, не всі вірять у ці прикмети. Але знати про них цікаво, адже вони є частиною нашого фольклору, пише ТСН.
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Ось деякі з найвідоміших прикмет:
- Не можна виносити яйця з дому після заходу сонця або заносити до оселі до світанку. Вважалося, що це може принести нещастя.
- Не можна позичати курячі яйця. Якщо вам все ж таки потрібно дати яйця сусідці, їх не можна просити повернути. Інакше ви можете забрати на себе весь негатив цієї людини.
- Не можна давати сусідам яйця на розведення. Це може призвести до того, що у вас переведуться всі кури.
- Підкладаючи яйця під квочку, не можна робити це в неділю або до заходу сонця. Вважалося, що з таких яєць вилупляться лише півники.
- Кількість яєць під квочкою має бути непарною. Якщо їх буде парна кількість, то з них нічого не вилупиться.
- Яйця без жовтків, за повір'ям, несуть півні. Їх вважали нещасливими і намагалися якнайшвидше викинути.
- Підкинуте під двері яйце – це ознака того, що на вас наводять вроки.
- Яйце, знесене куркою у Страсну п'ятницю, вважали оберегом. Його зберігали в хліву зі свійською птицею.
- Не можна розбивати сире куряче яйце об кут стола. Це може відштовхнути від вас талан і накликати біду.
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