Від них спалахує кров: топ яскравих фільмів про щиру любов

Кохання буває різним: пристрасним і ніжним, радісним і болісним, несподіваним і доленосним. Але завжди воно проникає в саму глибину душі, змушуючи нас відчувати найсильніші емоції.

РБК-Україна підготував добірку з восьми натхненних фільмів про кохання, які повернуть вам віру в силу почуттів і розтоплять навіть найхолодніше серце.

"Дощовий день у Нью-Йорку" (2019)

Історія про молодих закоханих Гетсбі та Ешлі, які вирушають на романтичні вихідні до Нью-Йорка. Ешлі, студентка журналістики, отримує шанс взяти інтерв’ю у відомого режисера, а Гетсбі мріє провести ідеальний день у місті, яке так любить. Однак події розгортаються неочікувано: Ешлі занурюється у світ кінематографа, знайомлячись із зірками, а Гетсбі несподівано проводить час із колишньою дівчиною та її сестрою.

Під дощовими небесами Нью-Йорка герої відкривають для себе нові істини про кохання, мрії та самих себе. Легка, стильна та атмосферна романтична стрічка у дусі класичного кіно Вуді Аллена.

"Чесний чоловік" (2018)

Абель — скромний, порядний чоловік, життя якого перевертається після зустрічі з колишньою коханою Маріанною. Вона щойно овдовіла, виховує сина та пропонує йому розпочати все спочатку. Однак їхні плани ускладнюються: сестра покійного чоловіка, яка давно закохана в Абеля, вирішує боротися за його серце, а минуле Маріанни приховує несподівані таємниці.

Це витончена французька історія про любов, ревнощі та вибір між минулим і майбутнім.

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"Дикий мед" (2015)

Головний герой Габріель переживає життєву кризу та відчуження. У пошуках внутрішньої гармонії він вирушає до віддаленого села, де зустрічає загадкову жінку, яка змінює його погляд на життя. Їхня несподівана зустріч змушує чоловіка переглянути свої страхи, почуття та знайти шлях до себе.

Глибока і ніжна історія про самопізнання та силу справжніх емоцій.

"За п’ять кроків до кохання" (2019)

Стелла та Вілл — підлітки, які страждають на рідкісну генетичну хворобу. Через ризик інфекції вони не можуть наближатися один до одного ближче, ніж на два метри. Але навіть жорсткі обмеження не можуть завадити їхньому коханню.

Вони кидають виклик долі, правилам і хворобі, аби хоч на мить відчути справжню близькість. Зворушливий фільм, що нагадує: любов не знає перешкод, навіть якщо між серцями залишається відстань.

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