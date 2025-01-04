Від них не відірватись: топ найкращих серіалів січня

Зимові вечори 2025 року подарують глядачам захопливі серіальні прем'єри. Ось найцікавіші новинки січня. Вони затягують та не відпускають до останньої секунди. Про це пише РБК.

"Шерлок та дочка" (1 січня) - сучасна інтерпретація класичного детектива, де знаменитий сищик знайомиться з дорослою донькою та розслідує з нею злочини в Лондоні.

"Сумую за тобою" (1 січня) - трилер за романом Харлана Кобена про детектива Кет Донован, яка через 11 років знаходить профіль зниклого нареченого в додатку для знайомств.

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"Локербі: У пошуках правди" (2 січня) - документальна драма про батька, який розслідує теракт 1988 року, коли вибухнув літак Pan American над Шотландією.

"Граємо добре" (2 січня) - драма, заснована на реальних подіях, про дві сім'ї, які виховували чужих дітей і зіткнулися з шантажем.

"Мейфейрські відьми" (5 січня, 2 сезон) - містична історія про відьму Роуен Філдінг, яка захищає свою дитину від демона Лешера.

"Поділ" (17 січня, 2 сезон) - антиутопія про корпорацію, де експериментують з розділенням особистості працівників.

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