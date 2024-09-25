Орхідеї будуть знову квітнути, якщо проробити з ними ці чотири кроки

Орхідеї – це справжні екзотичні красуні, які прикрасять будь-який інтер'єр. Однак, щоб насолоджуватися їхнім цвітінням щороку, необхідно знати деякі секрети догляду за цими рослинами.

Ключ до повторного цвітіння орхідеї – це правильний догляд під час періоду спокою. Хоча багато хто вважає, що орхідеї цвітуть цілий рік, це не зовсім так. Більшість видів орхідей мають природний цикл цвітіння, який триває кілька місяців, після чого настає період спокою, пише repotme.com.

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Щоб стимулювати повторне цвітіння, слід дотримуватися кількох простих правил:

Вчасна пересадка

Найкращий час для пересадки орхідеї – після того, як вона відцвіла. Це дозволить рослині активно рости і готуватися до наступного цвітіння.

Обрізка

Після того, як квіти опали, необхідно обрізати квітконос, щоб рослина спрямувала свої сили на розвиток нових пагонів.

Полив

Орхідеї люблять вологе повітря. Регулярно обприскуйте рослину водою кімнатної температури.

Температурний режим

Створіть для орхідеї невеликий перепад температур між днем і ніччю. Це стимулює закладання квіткових бруньок.

Також орхідеї потребують яскравого, розсіяного світла. Уникайте прямих сонячних променів.

В період активного росту підгодовуйте орхідею спеціальними добривами для орхідей.Пам'ятайте, що кожен вид орхідеї має свої особливості. Тому перед тим, як починати догляд за конкретною рослиною, рекомендується ознайомитися з її особливостями.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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