Завдяки цьому простому методу орхідеї 'цвітуть безперервно протягом 9 років'

Орхідеї, відомі своїми вишуканими квітами та вибагливістю, здивували квітникарів усього світу. Одна жінка поділилася неймовірною історією про свою орхідею, яка цвіте безперервно вже дев'ять років.

Шеріда Сон А Хінг, досвідчена квіткарка, розповіла Express, що її орхідея не вимагає особливого догляду. Рослина стоїть на сонячному підвіконні у скляній банці зі спеціальним ґрунтом для орхідей.

Попри те, що в банці немає дренажних отворів, коріння рослини почувають себе чудово завдяки використанню кори, яка забезпечує хороший дренаж.

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Секрет довгого цвітіння, за словами Шеріди, полягає в простоті догляду. Вона не використовує складних добрив чи спеціальних підживлень, а просто поливає рослину і милується її красою.

Вона поділилася кількома простими правилами догляду, які, на її думку, є ключем до такого успіху:

Оптимальне освітлення: орхідеї люблять яскраве, розсіяне світло. Тому Шеріда розміщує свої рослини на підвіконні, де вони отримують достатню кількість сонячних променів протягом дня.

Спеціальний грунт: вона використовує спеціальний грунт для орхідей, який забезпечує хорошу аерацію коріння.

Дренаж: попри те, що Шеріда не використовує горщики з дренажними отворами, вона стверджує, що кора в субстраті забезпечує швидкий відтік зайвої води, запобігаючи застою вологи.

Регулярний полив: важливо підтримувати субстрат злегка вологим, але не перезволожувати його.

Експертка з садівництва також зазначає, що не використовує жодних спеціальних добрив чи стимуляторів росту. Вона просто любить свої рослини і дбає про них з любов'ю.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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