Вони стануть чудовим доповненням до будь-якого одразу: з чим стилізувати штани-карго

Цього сезону фаворитом модниць стали брюки кольору кави у стилі мілітарі. Їх популярність зумовлена зручним кроєм та універсальністю у створенні ансамблів. Про це пише Радіотрек.

Високі карго та взуття без задника

Беззаперечний хіт — поєднання класичних речей з модними аксесуарами, як-от мюлі та велика сумка. Брюки з високою талією та стягнутими щиколотками у стилі "балон" демонструють важливість кольорової гармонії.

Карго кольору кави з молоком

У палітрі відтінків кави з'явились золотисті нотки. Вишукана модель з атласними деталями додає елегантності. Для невимушеного образу доповніть ансамбль сандалями — ідеальне вбрання для насиченого дня.

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Брюки карго та витончені підбори

У колекції французького дому Saint Laurent, де домінує естетика сафарі-шик, модниці комбінують такі брюки з сорочками.

Ключ до елегантності — у кавовому кольорі. Сандалі на масивних підборах додають бунтарського духу, урівноважуючи жіночність і маскулінність.

Карго з паєтками та витончене взуття

Для яскравого образу сміливо використовуйте паєтки. Такі брюки доречні як вдень, так і ввечері. У тандемі з сандалями на ремінцях вони створюють вишуканий та стильний ансамбль.

Брюки карго та мінімалістичний топ

Модниці знають: простий топ — ідеальний компаньйон для яскравих брюк. Для ефектного образу достатньо кавових карго та лаконічного топу.

Завдяки блиску та вишуканості, такі сандалі чи кросівки перетворюють ансамбль на неперевершений, привертаючи увагу до вашого вбрання.

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