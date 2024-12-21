Вони стануть найкращим компаньйоном: топ найвірніших собак

Науковці з'ясували, що відданість собак має генетичну природу. Дослідження Університету Арізони 2019 року виявило 131 ділянку в ДНК собак, що впливає на формування 14 ключових особистісних характеристик, включаючи лояльність до господаря.

За спостереженнями Кертіс Келлі, експертки з поведінки тварин із Філадельфії, віддану собаку можна впізнати за кількома ознаками: вона часто дивиться в очі господарю, швидко відгукується на поклик, охоче виконує команди, радісно зустрічає після розлуки та прагне бути поруч якомога довше. Про це пише ТСН.

Серед найвідданіших порід виділяють ротвейлера – сильного та чутливого охоронця, який потребує належного виховання. Мініатюрна чихуахуа підкорює своєю безмежною любов'ю та довголіттям. Німецька вівчарка славиться героїчною відданістю та готовністю захищати власника за будь-яких обставин.

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Кокер-спанієль – ідеальний сімейний компаньйон, який чудово адаптується до різних умов життя. Лабрадор-ретривер, який 30 років очолював рейтинг популярності в США, відомий своєю універсальністю: від рятувальника до терапевта.

Піренейська гірська собака, улюбленець французької знаті, поєднує відданість із самостійним характером. Велетень сенбернар вирізняється особливою ніжністю до дітей та кмітливістю. Японська акіта, прославлена історією вірного Хатіко, демонструє безмежну відданість господарю, хоча може бути стриманою з незнайомцями.

Примітно, що всі ці породи потребують правильної соціалізації та виховання для розкриття свого потенціалу відданого друга людини.

Нагадаємо, ми вже писали, які породи собак не варто заводити сімʼям з дітьми.

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