Вони вважаються небезпечними: які породи собак мають носити намордник на вулиці

Собаки — віддані друзі людини, які дарують радість та комфорт. Проте навіть найспокійніший улюбленець може раптово проявити агресію, особливо під час прогулянки.

Деякі породи вважаються потенційно небезпечними, тому їх вигул без намордника заборонений. Про це пише Радіотрек.

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Це стосується таких собак:

Кавказька вівчарка

Німецька вівчарка

Ротвейлер

Американський пітбультер’єр

Алабай

Бультер’єри (американський, англійський, стаффордширський)

(американський, англійський, стаффордширський) Акбаш

Канарський дог

Аргентинський дог

Доберман

Правила для великих собак

Окрім зазначених порід, усі собаки з вагою понад 10–15 кг також повинні вигулюватися в наморднику. Навіть невеликі, але агресивні породи можуть становити загрозу, тому власникам варто подбати про безпеку оточуючих.

Правильне використання намордника — важлива складова відповідального утримання собаки, що допомагає уникнути небажаних інцидентів.

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