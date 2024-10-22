Вони не залишать вас без уваги: топ найласкавіших порід собак
Якщо ви мрієте про собаку, яка стане не лише вірним другом, але й буде готова цілими вечорами проводити час з вами на дивані, існують певні породи, що вирізняються своєю відданістю та любов'ю до обіймів. Портал The Scotsmen оприлюднив список із 5 найбільш ласкавих порід собак на основі інформації від Американського кінологічного клубу.
1. Лабрадор-ретривер
Ті, хто вже мав лабрадора, не здивуються, що ця порода очолює рейтинг. Ці собаки дуже ніжні, віддані та завжди прагнуть любові від своїх власників.
2. Боксер
Незважаючи на їхній серйозний вигляд, боксери відомі своєю глибокою прихильністю до родини. Вони потребують більше уваги та любові, але повертають її у багаторазовому обсязі.
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3. Такса
Якщо ви власник такси, можете бути впевнені, що для неї ви - найважливіша людина. Такси люблять відпочивати поруч з господарем, насолоджуючись часом на колінах або спині.
4. Ши-тцу
Ши-тцу мають королівське минуле, оскільки вони спочатку були виведені для захисту китайських імператорських палаців. Ці собаки швидко стали улюбленцями членів королівських родин, проводячи більшість часу на колінах своїх господарів.
5. Хорт
Хорти відомі своєю швидкістю, але коли не біжать, вони люблять бути поруч з господарем, даруючи тепло і ніжність.
Нагадаємо, ми вже писали, які породи собак не можуть жити в малих приміщеннях.
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