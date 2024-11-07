На шляху до вибору ідеального домашнього улюбленця для родини з дітьми варто звернути увагу на певні породи котів, які вирізняються особливою лагідністю та терплячістю до малечі. За матеріалами РБК-Україна, розглянемо найбільш підходящі породи.

Абіссинська кішка чудово підходить для сімей зі старшими дітьми завдяки своїй активності, товариськості та спортивному характеру. Ці тварини надзвичайно грайливі та доброзичливі, що робить їх ідеальними компаньйонами.

Вони можуть стати справжніми друзями для дітей: топ порід котів, ідеальних для сім‘ї. Джерело: Вікіпедія

Американська короткошерста порода відзначається збалансованим характером - поєднує грайливість із самодостатністю. Ці коти можуть самостійно розважатися, спостерігаючи за навколишнім світом, що особливо зручно для зайнятих сімей.

Вони можуть стати справжніми друзями для дітей: топ порід котів, ідеальних для сім‘ї. Джерело: Вікіпедія

Бенгальські кішки підходять для активних родин, адже вони енергійні та обожнюють ігри. Проте варто навчити дітей правильного поводження з ними, оскільки ці коти можуть не любити, коли їх беруть на руки.

Вони можуть стати справжніми друзями для дітей: топ порід котів, ідеальних для сім‘ї. Джерело: Вікіпедія

За темою: Чи потрібен котам сухий корм та яка його денна норма: що кажуть ветеринари

Бірманська порода вирізняється особливою доброзичливістю та терплячістю. Ці коти середнього розміру з шовковистою довгою шерстю та яскравими блакитними очима чудово ладнають з дітьми.

Вони можуть стати справжніми друзями для дітей: топ порід котів, ідеальних для сім‘ї. Джерело: Вікіпедія

Мейн-куни, незважаючи на великі розміри, мають спокійний та врівноважений характер. Вони розумні, легко піддаються дресируванню та добре уживаються з іншими домашніми тваринами.

Вікіпедія. Джерело: Мейн-кун

Менська кішка активна та грайлива, нагадує своєю поведінкою собаку - може навіть грати в апорт. Ця порода середнього розміру чудово підходить для сімей з дітьми.

Вони можуть стати справжніми друзями для дітей: топ порід котів, ідеальних для сім‘ї. Джерело: Вікіпедія

Регдоли особливо вражають своєю ніжністю та здатністю розслаблятися на руках. Вони терпляче ставляться до дитячих ігор, включаючи лялькові чаювання та катання в дитячих візках, що робить їх ідеальними компаньйонами для дітей.

Вони можуть стати справжніми друзями для дітей: топ порід котів, ідеальних для сім‘ї. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, ми вже писали, які собаки найдовше живуть.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!