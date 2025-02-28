Вона існує: топ фільмів про жіночу дружбу

Жіноча дружба – це опора, довіра та джерело сили, яке допомагає пережити складні моменти. У кінематографі її зображують по-різному: від зворушливих історій про непорушний зв’язок до драматичних випробувань, що змінюють героїнь назавжди.

РБК-Україна зібрав добірку фільмів, які доводять, що справжня жіноча дружба здатна подолати будь-які труднощі.

"Клуб перших дружин" (1996) Легка, але водночас емоційна комедійна драма розповідає про трьох жінок, яких покинули чоловіки заради молодших коханок. Об’єднавшись, вони вирішують не лише помститися своїм ексам, а й переосмислити життя, знайти в ньому новий сенс та підтримку одна в одній.

"Зараз і тоді" (1995) Чотири нерозлучні подруги зустрічаються через багато років після розлуки та поринають у спогади про літо 1970-го – час, який назавжди їх змінив. Через флешбеки глядачі бачать їхні пригоди, перші закоханості, труднощі й секрети, що сформували їхні характери та визначили подальшу долю.

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"Тельма та Луїза" (1991) Один із найвідоміших фільмів про жіночу дружбу – драматичне роуд-муві про двох подруг, які прагнуть втекти від буденності у невинну подорож. Але випадковий трагічний інцидент перетворює їхню втечу на небезпечну пригоду, де вони змушені боротися за свободу, справедливість і власні переконання.

"Заборонена пристрасть" (2013) Дві нерозлучні подруги, Роз і Ліл, стають ще ближчими, коли народжують синів, які також виростають друзями. Але їхні стосунки ускладнюються, коли Роз несподівано закохується в сина Ліл, а той, у свою чергу, прагне відповісти тим самим. Родинні та дружні зв’язки переплітаються, випробовуючи героїнь на міцність.

"Бандитки" (2006) Сара – вихована аристократка, а Марія – проста фермерка. Обидв

і втратили все після жорстокого нальоту на банк. Об’єднавшись, вони стають напарницями, перетворюючись на грозу кредитних установ, щоб допомогти знедоленим.

Ці фільми демонструють різні грані жіночої дружби: від її ніжності та підтримки до складних моральних виборів, які випробовують її на міцність.

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